A justiça condenou o condado de Los Angeles a pagar à viúva de Kobe Bryant uma indemnização de 16 milhões de dólares por danos morais, por causa das fotos tiradas pelos socorristas no local da queda do helicóptero que matou o basquetebolista da NBA e a filha de 13 anos. As fotos terão sido mostradas a terceiros.

Chris Chester, que perdeu a mulher e a filha também no acidente, receberá 15 milhões de dólares.

O processo provou que certos membros das equipas de primeiros socorros tiraram fotos no local do acidente que depois mostraram a outras pessoas, nomeadamente a um barman. Para além disso, um agente do gabinete do xerife enviou as fotos a um amigo enquanto ambos jogavam jogos de vídeo.