Visitas mútuas acalmam tensão nos Balcãs

Apesar da escalada de tensão entre a Sérvia e o Kosovo, esta segunda-feira, Belgrado e Pristina enviaram delegações para as suas áreas mais controversas. Dois ministros kosovares visitaram a comunidade do país no sul da Sérvia, e a primeira-ministra da Sérvia visitou a comunidade no norte do Kosovo. “Quero enviar uma mensagem clara e simples de paz, estabilidade e tolerância. É especialmente importante para mim visitar o Kosovo e Metohija num momento tão difícil e complexo, estou satisfeita por, mesmo após as últimas provocações de 31 de julho, termos conseguido preservar a paz", declarou Ana Brnabic.

Por seu lado, a delegação kosovar visitou Buyanovac e o vale de Presevo, no sul da Sérvia. A província é habitada por uma comunidade albanesa cujo estatuto, de acordo com o governo de Pristina, poderia tornar-se parte do “pacote de negociações” sobre o Kosovo.

Para Miljazem Krasnići, analista político, as duas visitas mútuas são um pequeno passo em frente para agradar à União Europeia, após as tensões do verão passado. Krasnići sublinha a importância da visita delegação do Kosovo porque “os albaneses do Vale de Presevo sentem-se isolados e estão sempre sob alguma pressão”.

Em agosto, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, conseguiu mediar um acordo temporário e parcial entre as partes; no entanto, as tensões ainda são fortes. Bruxelas quer que os dois países resolvam os seus problemas para evitar o um conflito e a desestabilização dos Balcãs Ocidentais.