Carlos III proclamado Rei

Numa cerimónia histórica, transmitida pela primeira na televisão, Carlos III foi proclamado oficialmente Rei do Reino Unido.

No Palácio de St. James, em Londres, estiveram presente a Rainha Consorte Camilla, o novo herdeiro do trono, o Príncipe William, a Primeira-Ministra Liz Truss e vários antigos chefes de governo.

No primeiro discurso, o novo rei lembrou Isabel II. Disse estar “profundamente consciente da grande herança, dos deveres e pesadas responsabilidades de soberania que agora lhe são transmitidos”. “Ao assumir as responsabilidades, vou esforçar-me para seguir o exemplo inspirador na defesa do governo constitucional, da paz, da harmonia e da prosperidade do povo do Reino Unido e dos Territórios da Commonwealth em todo o mundo".

Durante a cerimónia, Carlos III anunciou que o dia do funeral de Isabel II vai ser feriado em Inglaterra, no País de Gales, na Irlanda do Norte e na Escócia.

A data do funeral ainda não foi confirmada.