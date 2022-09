Família real junta-se às homenagens a Isabel II

Os príncipes William e Harry apareceram juntos neste sábado com Catherine e Meghan no Castelo de Windsor para falar com as pessoas que não abandonam os portões da residência real.

Na Escócia, junto ao Castelo de Balmoral, os três filhos mais novos de Isabel II e as famílias também fizeram parte das homenagens. A princesa Ana e os príncipes André e Eduardo cumprimentaram a multidão e leram as mensagens que desde quinta-feira foram colocadas junto aos portões do castelo onde a rainha morreu.

Os elogios repetem-se. Os escoceses falam de “uma pessoa sempre presente, confiável, sempre sã e sensata”.

O funeral de Isabel II realiza-se no dia 19, segunda-feira, às 11 da manhã. Este domingo, o corpo da rainha vai ser transportado para Edimburgo. Na tarde de terça-feira, o caixão viaja para Londres.