Manuel Pizarro tomou posse como novo ministro da Saúde

Numa curta cerimónia no Palácio de Belém, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deu posse ao novo ministro da Saúde.

Médico, antigo secretário de Estado e Eurodeputado, Manuel Pizarro diz que “abraça este desafio com muita determinação e vontade de trabalhar para o bem da saúde dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde”. “Eu sou médico de profissão e pratico medicina há mais de 30 anos. E só posso ficar satisfeito pelo facto do bastonário da minha ordem profissional ter acolhido de forma favorável a minha nomeação. Se não me sentisse confortável não podia tomar posse”, afirmou aos jornalistas depois da cerimónia de tomada de posse.

Com a nomeação de Manuel Pizarro está concluída a saída de Marta Temido, que liderava o Ministério da Saúde desde outubro de 2018. Este sábado, António Costa voltou a agradecer publicamente o trabalho da antiga ministra. "Quero nesta ocasião, mais uma vez, agradecer publicamente toda a dedicação, empenho e o serviço prestado ao país e aos portugueses por Marta Temido. Especialmente porque esteve em funções numa altura excecionalmente difícil para todos, e em particular, para quem teve de lidar com a pasta da Saúde no período mais agudo da pandemia", destacou o primeiro-ministro.

A oposição critica a falta de vontade do governo para mudar o Serviço Nacional de Saúde. O PSD diz que António Costa "está cada vez mais limitado" ao aparelho socialista.