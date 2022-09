Um lago que desaparece na Áustria

O Lago Neusiedl, na Áustria, é mais uma vez motivo de alerta para os perigos das alterações climáticas.

Por causa do aumento das temperaturas, ao longo dos últimos anos, o nível da água tem diminuído. Mas este verão a situação piorou.

As 350 cabanas construídas no lago estão praticamente isoladas, Os proprietários dizem que no futuro podem entrar nas casas a pé mas agora é impossível por causa da lama profunda.

O aquecimento global explica a lenta evaporação da água do lago, que é Património Mundial da UNESCO. Em 2003 a situação agravou-se e alertou as autoridades. Mas as fortes chuvas dos anos seguintes retiraram o assunto da ordem do dia.

Para muitos austríacos, o lago Neusiedl era uma espécie de mar interior num país sem linha costeira.