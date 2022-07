Lagos secos na Áustria

As alterações climáticas têm-se feito sentir nos últimos dias na Europa com calor intenso e seca. O nível da água no lago Zicksee, em Burgenland, na Áustria, está em mínimos. Milhares de peixes morreram. Os pescadores queixam-se dos prejuízos e da inação das autoridades locais.

"Se olhar: todos estes aqui à volta estão de facto mortos. Isso é, simplesmente, trágico. Acima de tudo, poder-se-ia ter reagido um pouco mais cedo. Se tivessem dito isso antes, poder-se-ia ter estimado a evaporação, mas simplesmente não aconteceu...", refere um pescador.

Alguns destes peixes estão a ser levados para centros de reprodução e lagos, mas isso não resolve o principal problema, a falta de água.

As cotas máximas permitidas de utilização dos lençóis freáticos foram já atingidas em junho... o Lago Zicksee está assim agora abandonado à sua sorte.

O presidente da Câmara Municipal de Andrä am Zicksee, Andreas Sattler, sublinha: "O que tem mesmo de acontecer, do meu ponto de vista, é esta linha de abastecimento, que tem sido discutida há dois ou três anos: para que o solo seja abastecido com água proveniente do Danúbio. Isso iria beneficiar imediatamente o Zicksee".

Este não é o único problema em Burgenland: o nível da água no lago Neusiedl está, atualmente, no nível mais baixo desde 1965.