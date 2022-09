Agricultores espanhóis contra envio de água para Portugal

Vieram das províncias espanholas de León, de Zamora e de Salamanca. Cerca de três mil agricultores concentraram-se, esta terça-feira, no centro da cidade de León para se manifestar contra o envio de água para Portugal através do rio Douro.

Afetados pela seca, denunciam a Convenção de Albufeira, que data de novembro de 1998.

Prevê o envio para Portugal de cerca de 870 hectómetros cúbicos de água armazenada nas albufeiras espanholas da bacia do Douro para produção hidroelétrica. Destes, 650 provêm das Albufeiras de Almendra, no rio Tormes entre Salamanca e Zamora, e Ricobayo, no rio Esla, em Zamora.

Os agricultores falam em "espoliação sem diálogo." Exigem que se fechem as comportas e seja deixada para a próxima campanha a água que os irrigadores economizaram fazendo - dizem - "com que as suas explorações produzissem menos do que se tivessem usado toda a água."

Até à próxima semana, antes do final do corrente ano hidrológico a 30 de setembro, Espanha tem cumprir com o acordo. O país é chamado a ceder à bacia do Douro portuguesa a quantidade mínima de água represada que está definida na Convenção de Albufeira.