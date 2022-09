Ucrânia põe fim ao controlo total russo da região de Lugansk

As forças ucranianas continuam a atacar militares, transportes e a logística da Rússia no sul da Ucrânia, na região de Kherson, enquanto a contraofensiva continua no nordeste, onde a Ucrânia parece ter feito um avanço na região de Lugansk.

O Institute for the Study of the War diz que as forças ucranianas continuam provavelmente a desenvolver operações ofensivas limitadas e localizadas através do rio Oskil e ao longo da linha Lyman-Bilohorivka.

As imagens de combate geolocalizadas confirmam que as tropas ucranianas retomaram Bilohorivka, que fica a 20 quilómetros da área de Lysychansk-Sievierodonetsk.

Este foi o último reduto ucraniano na região de Lugansk que a Rússia capturou a 3 de julho.

Este desenvolvimento significa que a Rússia já não tem o controlo total da região de Lugansk, muito menos da região de Donetsk.

O Institute for the Study of the War diz que a discussão urgente entre os líderes separatistas sobre a necessidade de referendos para a Rússia anexar imediatamente as regiões de Lugansk e Donetsk sugere que a contraofensiva da Ucrânia no norte do país está a deixar em pânico as forças próximas a Moscovo e alguns decisores do Kremlin.

O que é que Moscovo diz sobre isto? O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que “os referendos no Donbass são essenciais, não apenas para a proteção sistemática dos moradores daquela área e de outros territórios libertados, mas também para a restauração da justiça histórica”.