Ucranianos mobilizados "à força" nas áreas ocupadas

Os funcionários russos estão "a estabelecer condições para mobilizar à força ou recrutar civis ucranianos nas áreas ocupadas em vias de anexação e podem tentar reformular a ocupação destes territórios como uma "operação de contraterrorismo". A conclusão é do Instituto para o Estudo da Guerra. O grupo de reflexão considera que Moscovo está alegadamente a enviar homens recém-mobilizados do Distrito Militar Ocidental para as linhas de frente da região de Kherson e Kharkiv, sem treino prévio. Estes homens com um ou dois dias de treino não serão capazes de reforçar significativamente as posições russas afetadas pela contraofensiva ucraniana no leste e no sul.

As forças de Kiev continuam a atacar as linhas terrestres de comunicação russas, particularmente no sul do país, e a perturbar os esforços de construção de passagens através de rios.O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças ucranianas estão a consolidar as posições na margem oriental do rio Oskil e fizeram novos ganhos na periferia de Lyman. Por seu lado, fontes russas relatam que o fogo de artilharia ucraniana está a interditar com sucesso a última rota logística para esta cidade.

A comunidade internacional acompanha o proceso de anexação de Donetsk e Luhansk, que irá provavelmente aumentar as tensões nestas duas regiões, uma vez que as tropas locais se revoltam quando lhes é pedido que lutem noutras partes do país.