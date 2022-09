Furacão Ian faz pelo menos 15 mortos na Flórida

A passagem do furacão Ian pelo estado norte-americano da Flórida deixou pelo menos 15 mortos, de acordo com dados preliminares avançados pelos media dos Estados Unidos. As autoridades temem, no entanto, que o balanço final de vítimas possa ser muito superior.

Neste estado do sul, o furacão semeou a morte, mas também a devastação. Centenas de pessoas ficaram presas nas inundações. Para além disso, cerca de dois milhões e meio de casas ficaram sem eletricidade e há registo de vários danos materiais.

Na localidade deNorth Fort Myers, na Flórida, a destruição é visível. Um dos habitantes locais relata aquilo que viveu.

Vi a minha casa desaparecer, com tudo o que tinha, diante dos meus olhos. James Burdette Habitante de North Fort Myers.

"Fiquei aqui o tempo que pude e temi pela minha vida (...) Mas vi literalmente a minha casa desaparecer, com tudo o que tinha, diante dos meus olhos", referiu James Burdette.

Os meteorologistas norte-americanos já confirmaram que o furacão Ian é o quinto mais poderoso a atingir a Flórida.

O furacão, que se encontra atualmente na categoria 1 (numa escala que varia entre 1 e 5 de intensidade) atingirá, esta sexta-feira, os estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. A previsão é de que perca força no decorrer da tarde, no entanto, foi pedido aos habitantes das regiões afetadas para continuarem a seguir as indicações dadas pelas autoridades.