Populistas de Boyko Borissov vencem eleições na Bulgária

O partido conservador populista, GERB, do ex-primeiro ministro Boyko Borissov, ganhou as eleições legislativas na Bulgária segundo as sondagesn à boca das urnas.

Os resultados oficiais ainda vão demorar alguns dias mas, a confirmarem-se as projeções, Borrissov alcança cerca de 25% dos votos, enquanto o seu principal adversário, o reformista Kiril Petkov, não chegará aos 20%.

A vitória de Borissov não lhe dá garantias de poder formar um governo estável. Espera-se que entrem no novo parlamento sete partidos e as diferenças entre as várias forças políticas mergulharam o país mais pobre da União Europeia numa profunda instabilidade, que levou à realização das quartas eleições em 18 meses.

O escrutínio foi fortemente influenciado pela guerra na Ucrânia e marcado pela apatia do eleitorado, cuja taxa de participação não chegou aos 40%.

A seguir aos dois maiores partidos surge o partido minoritário turco, DPS, que deverá alcançar entre 12,6 e 14,4%. Aliado de Borissov, o DPS é, segundo os seus críticos, juntamente com o ex-primeiro-ministro, responsável pela corrupção endémica que o país tem sofrido durante anos.

O partido socialista BSP, herdeiro do partido comunista e com posições abertamente pró-russas sobre a guerra na Ucrânia, é a quarta força, com um resultado esperado entre 10,2 e 11,2%.

Um pouco inferior é será a votação da formação ultra-nacionalista, "Vazrazhdane" (Renascimento), também pró-russa e defensora da saída da Bulgária da União Europeia (UE) e da NATO, com 10 % dos votos.

Também no parlamento de 240 lugares se sentará a aliança pró-europeia "Bulgária Democrática", com um resultado esperado entre 7,9 e 9%, oferecendo parceria a Petkov num possível executivo.

O sétimo partido da Câmara será provavelmente a força populista "Existe um Povo assim" (ITN) do comediante Slavi Trifonov, que nas eleições de julho de 2021 se tornou a força mais votada, embora agora só tenha alcançado 4,2%, apenas o suficiente para passar o limiar mínimo de representação parlamentar.

A Bulgária é o país mais pobre e considerado o mais corrupto da UE, ao qual pertence desde 2008.