Verstappen sagra-se bicampeão mundial de F1

Max Verstappen é bicampeão mundial de Fórmula 1. Com quatro provas ainda por disputar, o neerlandês da Red Bull assegurou um segundo triunfo consecutivo no mundial de pilotos, ao terminar no primeiro lugar o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, que acabou por ser uma versão encurtada, devido às interrupções causadas pela chuva. Verstappen terminou 28 das 53 voltas previstas antes de chegar ao limite máximo de três horas.

Venceu à frente do companheiro de equipa Sergio Pérez e de Charles Leclerc, da Ferrari, que sofreu uma penalização. No mundial, a diferença de pontos para Pérez e Leclerc é já suficiente para garantir o triunfo. No mundial de construtoras, a diferença da Red Bull para as mais diretas adversárias, Ferrari e Mercedes, é também suficiente para garantir o primeiro lugar.