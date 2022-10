Dança irlandesa em choque

A dança irlandesa tornou-se uma referência mundial e ultrapassou as fronteiras da diáspora. As competições tornaram-se exigentes. Agora surgem denúncias de resultados manipulados, em troca de dinheiro ou favores sexuais.

"No interior da mais antiga e mais prestigiada organização de dança irlandesa, a CRLG, existem, alegadamente, pelo menos 12 professores envolvidos na manipulação de resultados, fazendo com que os alunos consigam melhores notas devido às suas ligações com os juízes" - explica a jornalista do Irish Independent, Ellen Coyne.

A suspeição fez as manchetes dos países anglo-saxónicos com fortes comunidades irlandesas, dos Estados Unidos à Austrália. Mas o potencial escândalo pode abalar a imagem internacional do país, como explica a senadora do Partido Trabalhista, Marie Sherlock.

"Isto é muito sério para a Irlanda na cena global e há denúncias muito sérias de manipulação de resultados. Temos de ver ações concretas de forma a dar garantias às crianças e aos jovens que consagraram as vidas à dança e ter em mente que são as crianças que estão no centro destas alegações, foram elas que foram enganadas e por isso precisamos de ações concretas para limpar a dança irlandesa."

A instituição em causa, a CRLG, até agora publicou apenas um comunicado e não responde à comunicação social. Entretanto nomeou um magistrado aposentado para investigar as denúncias e irá determinar se este é um caso de polícia.