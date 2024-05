Vídeo. Dançarinos dão colorido especial às ruas de Bruxelas e Caracas

Cerca de 65 bailarinos em Bruxelas, na Bélgica, fizeram o ensaio geral de “Drumming”, da coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker. O espetáculo terá lugar no âmbito do festival Art 2gether, organizado pela Europalia para assinalar o fim da presidência belga do Conselho da União Europeia.

Do outro lado do oceano, nas ruas de Yare, a sul da capital venezuelana Caracas, centenas de pessoas, vestidas com trajes vermelhos brilhantes, participam na famosa celebração anual "Diablos Danzantes de Yare".