Trump intimado a depor

Comissão de inquérito à invasão do Capitólio - o Comité de 6 de Janeiro - , nos Estados Unidos, chama Donald Trump a depor. O painel, composto por sete representantes democratas e dois republicanos, votou a decisão por unanimidade.

Na justificação, os parlamentares dizem querer respostas da figura central dos acontecimentos - referindo-se aos incidente de 6 de janeiro de 2021, em que apoiantes de Trump invadiram o edifício onde funcionam as duas câmaras do parlamento norte-americano.

"Devemos procurar o testemunho sob juramento do protagonista central do 6 de Janeiro", disse a deputada republicana Liz Cheney do Wyoming, a vice-presidente da comissão.

Com novos detalhes e provas, incluindo dos secretários do Gabinete do antigo presidente e dos Serviços Secretos dos EUA, o painel considera provado que Trump foi repetidamente informado por aqueles que o rodeavam que a eleição estava fechada, mas ainda assim orquestrou o esforço para impedir Biden de tomar posse.

Tudo indica que Trump vai contestar a intimação. A comissão deve divulgar as conclusões do inquérito até ao final do ano.