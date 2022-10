O futuro do planeta passa pela Índia. Em visita ao país asiático, António Guterres encontrou-se com o primeiro-ministro Narendra Modi e sublinhou a importância do país que é "o lar de um sexto da Humanidade" para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas até 2030.

De acordo com o Secretário-geral da ONU, é preciso assumir "o compromisso de alterar as nossas economias e os nossos estilos de vida para podermos partilhar os recursos da terra de forma justa, usando apenas o que é necessário".

Guterres disse ainda que "contava com a Índia para assumir a presidência do G20 rumo a uma nova era de sustentabilidade, de acordo com a sua cultura, a sua histórias e as suas tradições".

Na agenda do português está ainda uma visita à primeira aldeia do país inteiramente alimentada a energia solar, um oásis num país onde a poluição é um grave problema, particularmente nas grandes cidades e onde o acesso a água potável e saneamento básico são ainda uma miragem para uma grande parte da população.