Presidente na Turquia no Azerbaijão para a inauguração do novo aeroporto de Zangilan

Um abraço entre o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev e o presidente da Turquia Reçep Tayip Erdogan. Um encontro para a inauguração do novo aeroporto em Zangilan - uma cidade retomada aos separatistas arménios do Nagorno-Karabakh durante o conflito de 2020. A assistência militar da Turquia no confronto foi essencial para expulsar a comunidade arménia de várias cidades do Azerbaijão, onde vivem há séculos e têm o estatuto de independência de fato desde o início dos anos 1990.

Mas nem o cessar-fogo alcançado (em novembro 2020) nem o envio de tropas russas de manutenção da paz puseram fim à tensão em Nagorno Karabakh, onde tropas do Azerbaijão cometeram crimes de guerra no mês passado, segundo a ONG Human Rights Watch.

Não muito longe, ao longo da fronteira com o Azerbaijão, o exército iraniano realiza exercícios militares. O Irão tem uma fronteira de 44 kms com a Arménia, pretende mantê-la, mas teme que o Azerbaijão tente conquistar novos territórios através do conflito. A tensão continua alta: os Pasdaran - os guardiões da revolução - construíram pontes sobre o rio Aras.