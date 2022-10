Seca severa deixa Amazonas em alerta

Primeiro vieram as chuvas que, no início deste ano, deixaram comunidades inteiras debaixo de água, Agora, a água é de tal forma escassa no Amazonas, que o estado do noroeste brasileiro se vê a braços com uma seca severa.

Em plena época seca, que nesta parte do globo dura normalmente até dezembro, a precipitação foi anormalmente baixa em agosto e setembro, deixando, pelas contas da Defesa Civil brasileira, 34 municípios da região em alerta.

Os barcos que outrora flutuavam no rio Amazonas estão agora em terra sem terem saído do lugar. Para a investigadora do Serviço Geológico do Brasil Luna Gripp, o fenómeno vem levantar "inúmeras as questões associadas quando o nível do rio está muito baixo, principalmente associadas à navegabilidade. A gente tem muitos municípios no Estado que estão sendo abastecidos exclusivamente via embarcações e essa dificuldade de acesso das embarcações encarece a chegada dos alimentos, dos remédios, dos combustíveis, em muitos casos chegando a inviabilizar esse acesso. Isso é muito preocupante para um Estado como um todo".

O desflorestamento da Amazónia e o aumento dos níveis de dióxido de carbono emitido para a atmosfera, nos últimos anos, estão, de acordo com cientistas, na origem desta seca.

Os problemas ambientais estão rapidamente a assumir proporções proecupantes a nível social e económico no Estado do Amazonas, onde, em 2021.mais de metade da população (51%) vivia já abaixo do limiar de pobreza.