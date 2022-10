Os grandes desafios de Rishi Sunak

Rishi Sunak enfrenta o desafio de restaurar a confiança num país politica e economicamente desgastado. Será ele o homem da situação? A politóloga, Rainbow Murray, disse à Euronews que em quatro dias de campanha, Sunak não deixou pistas sobre o que tenciona fazer.

"Ele conseguiu levar toda a campanha sem dizer uma única palavra a ninguém sobre o que vai fazer. Agora teve uma conversa com a bancada parlamentar do partido à porta fechada, mas o resto do mundo ainda está no escuro. É preciso confiar no que prometeu na campanha há 7 semanas atrás, mas têm sido umas longas 7 semanas políticas".

As pistas sobre as intenções de Sunak foram deixadas durante o verão, na campanha contra Liz Truss. Na altura, o partido virou-lhe as costas por ser demasiado franco sobre o estado da economia.

"Na sua campanha no verão tentou ter um discurso honesto sobre o estado da economia, reconhecendo que têm de ser tomadas decisões difíceis sobre o aumento dos impostos e sobre a redução da despesa pública. Em termos de política social, tem um grande desafio ao tentar unir o partido, que está bastante dividido a este respeito, mas ele vai, certamente, querer contentar a ala direita do partido com o seu programa social, especialmente porque eles não vão ficar satisfeitos com o seu programa económico".