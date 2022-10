Rishi Sunak já é o primeiro-ministro do Reino Unido. O novo líder do Partido Conservador reuniu-se esta manhã com o Rei Carlos III, no Palácio de Buckingham, e tornou-se no primeiro chefe de estado indigitado pelo sucessor de Isabel II.

Nas primeiras palavras como primeiro-ministro, Sunak lembrou os feitos no combate à Covid-19 e prometeu unir o país "não com palavras, mas com ações".

"Viram-me durante a Covid-19 a fazer tudo o que podia para proteger as pessoas e as empresas com esquemas como o furlough (tr.: licença justificada para se ausentar do trabalho). Há sempre limites, e agora mais do que nunca, mas prometo-vos trazer essa mesma compaixão para os desafios que enfrentamos agora", afirmou Sunak diante da porta do n.10 de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido.

O governo que lidero não deixará a próxima geração, os vossos filhos e netos, com uma dívida por saldar que nós éramos demasiado fracos para pagar. Rishi Sunak Primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro chefe de Governo no Reino Unido de ascendência asiática prometeu "trabalhar dia após dia para" apresentar resultados aos britânicos.

"Este governo vai ter integridade, profissionalismo e responsabilidade a todos os níveis", prometeu Rishi Sunak, sem detalhar ainda as ações que prometeu tomar para mitigar o grave aumento do custo de vida que tem vindo a assolar o Reino Unido, em especial desde a concretização do Brexit e pressionado ainda pelo impacto da Covid-19 e, mais recentemente, da guerra na Ucrânia.