BCE aumenta taxa de juro em 75 pontos-base para os 2%

É provável que a atividade económica na zona euro tenha abrandado significativamente no terceiro trimestre do ano e esperamos um novo enfraquecimento no resto deste ano e no início do próximo ano.



Ao reduzir os rendimentos reais das pessoas e ao aumentar os custos para as empresas, a inflação elevada continua a amortecer as despesas e a produção.



As perturbações graves no fornecimento de gás continuam e a confiança tanto dos consumidores como das empresas diminuiu rapidamente, o que também pesa sobre a economia".