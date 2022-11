Bolsonaro ainda não reconheceu vitória de Lula nas presidenciais brasileiras

Depois de uma corrida ao Planalto renhida, uma espera tensa. Jair Bolsonaro envia uma mensagem silenciosa e ainda não reconheceu os resultados nas presidenciais brasileiras. Onde está Bolsonaro? A hashtag "#CadéoBolsonaro" é agora tendência nas redes sociais no Brasil. Depois de conhecidos os resultados, o presidente cessante isolou-se no Palácio Alvorada - a residência oficial em Brasília.

São os apoiantes que saem às ruas, num protesto de camionistas que bloqueou estradas em vários pontos do país. A situação levou a justiça brasileira, através do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ordenar a intervenção da polícia para por fim aos bloqueios. A Praça dos Ministérios - a sede dos três poderes do Brasil - também foi encerrada para impedir invasão de camionistas pró-Bolsonaro.

Foi tirado do trono dele a força, e nos vamos botar ele com a força que temos, o grupo dos caminhoneiros, vamos botar ele no poder de novo. Ezequias Camionista

A candidatura de Lula da Silva foi a que recebeu mais votos de sempre numas presidencias brasileiras. Lula promete governar por todos os brasileiros e aceita os parabéns de líderes mundiais, como a mensagem pública do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Presidente de França, Emmanuel Macron ou o apoio pessoal do presidente da Argentina.

A tomada de posse de Lula está marcada para 1 de janeiro de 2023.