Impasse no acordo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão

Impasse nas conversações de paz entre a Arménia e o Azerbaijão. O presidente da Rússia promoveu um encontro entre os líderes dos dois países, em Sochi, para tentar pôr fim ao conflito de longa data. Para Vladimir Putin, as discussões foram "úteis", mas permanecem pontos de desacordo.

O tratado de paz ainda não chegou e é demasiado cedo para falar dos seus elementos básicos, porque ainda é um assunto sujeito a compromissos. Vladimir Putin Presidente da Rússia

Numa declaração conjunta, a Arménia e o Azerbaijão concordaram em evitar o uso da força no sul do Cáucaso e na resolução de problemas com base no respeito da integridade territorial.

A Arménia denunciou no mês passado a incursão de tropas do Azerbaijão no seu território, longe da disputada região de Nagorno-Karabakh, povoada por arménios étnicos, mas reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão.