O Presidente dos Estados Unidos chegou à ilha indonésia de Bali, este domingo, para participar na Cimeira do G20.

Na segunda-feira, Joe Biden espera encontrar-se com Xi Jinping, à margem do encontro. Cada um deverá reiterar a sua posição sobre temas que opõe Washington e Pequim e que têm feito com que a tensão entre os dois países aumente a tensão entre os dois países aumente nos últimos meses.

A questão de Taiwan, as tensões no mar do sul da China ou a questão dos direitos humanos relativamente a Xinjiang deverão ser questões abordadas pelos dois chefes de estado, de acordo com analistas.

Conheço bem Ji Xinping. Temos muito poucos mal-entendidos Joe Biden Presidente dos Estados Unidos da América

Joe Biden já se pronunciou sobre as expetativas relativamente a este encontro e recordou que conhece bem o líder chinês, referindo-se ao tempo em que ambos eram chefes de governo, nos respetivos países.

“_Eu conheço Xi Jinping, já passei mais tempo com ele do que com qualquer outro líder mundial. Eu conheço-o bem. Ele conhece-me. Temos muito poucos mal-entendidos. Só temos de descobrir quais são as linhas vermelhas e quais são as coisas mais importantes para cada um de nós nos próximos dois anos_”, disse o chefe de estado americano.

De acordo com a Casa Branca, Joe Biden deverá ainda pressionar Ji Xinping a usar a influência da China, de modo a fazer com que Pyongyang reduza o seu comportamento hóstil. O país poderá mesmo estar a preparar-se para realizar o sétimo ensaio nuclear da sua história.