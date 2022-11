Joe Biden discute temas globais na cimeira do Sudeste Asiático no Camboja

O Presidente dos Estados Unidos participa na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Phnom Penh, no Camboja. Líderes asíáticos e de diferentes partes do mundo discutem temas globais sensíveis. Biden, que saudou a ideia de um novo pacto entre Estados, um passo crucial para a resolução dos "maiores problemas do nosso tempo" - disse.O líder norte-americano encontra-se com Xi Jinping na segunda-feira, na ilha indonésia de Bali, à margem da cimeira do G20.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, também marcou presença no evento. O Presidente Ucraniano Volodimir Zelenskyy participa à distância. A Ucrânia procura reforçar o envolvimento com os países asiáticos e ministro dos negócios estrangeiros ucraniano presente na cimeira, Dmitro Kouleba, apela à condenação da invasão russa e não a uma posição de neutralidade.A cimeira aborda a guerra na Ucrânia, o clima, a crise energética ou a crise nuclear a envolver a Coreia do Norte.