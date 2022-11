O Equador entrou da melhor forma no Mundial de Futebol. A equipa do ex-sportinguista Gonzalo Plata venceu os anfitriões, o Qatar, por 2-0, no jogo inaugural do torneio e colocou a equipa árabe no quadro negro do historial da FIFA.

Um bis de Enner Valência, jogador dos turcos do Fenerbahce, de Jorge Jesus. O equatoriano igualou Cristiano Ronaldo ao marcar os últimos cinco golos da banana mecânica em Mundiais. Mais um e apanha Eusébio, que somou seis e lidera esta tabela à parte com o italiano Paolo Rossi e o russo Oleg Salenko.

Enner Valência isolou-se ainda como melhor goleador em Mundiais da seleção La Tri, como também é conhecida. O avançado e capitão do Equador soma cinco golos em quatro jogos, à frente de Agustín Delgado, que marcou três.

Já o Qatar, que contou com o português naturalizado Pedro "Ró-Ró" Miguel no onze, tornou-se no primeiro país anfitrião a ser derrotado no jogo inaugural e logo na estreia da equipa árabe em Campeonatos do Mundo.

O grupo A fica completo esta segunda-feira com o duelo dos principais favoritos, Senegal-Países Baixos.

Confusões longe do relvado

O primeiro dia do Mundial de futebol no Qatar não passou incólume. Na zona licenciada para acolher os adeptos que não conseguem ir aos estádios e uma das poucas zonas onde o consumo de de bebidas alcoólicas está autorizado, o FIFA Fan Festival, houve confusão à entrada.

Milhares de pessoas tentaram entrar no espaço para ver o jogo inaugural e foram impedidas pela polícia. A Associated Press relata que as pessoas tentaram forçar o acesso ao espaço onde está instalado um ecrã gigante. Apenas algumas mulheres grávidas e pessoas com deficiências motoras foram autorizadas por um acesso especial.

"É muito arriscado. As pessoas podem morrer. A minha família está lá dentro. Não posso entrar para vê-los. Não sei o que fazer", afirmou à AP o iraquiano Hatem el-Berarri.

Um mexicano com passaporte norte-americano, Luis Reyes, comparou o que viu à tragédia ocorrida em Outubro na Coreia do Sul, com centenas de pessoas esmagadas nas ruas de Seul. "Não se podia voltar para trás nem seguir em frente", descreveu.

A mobilização da polícia de choque pelas autoridades do Qatar aconteceu na sequência de um problema similar ocorrido sábado à noite no mesmo espaço, no al-Bida Park.

O Gana, primeiro adversário de Portugal no Mundial, teve entretanto de evacuar o hotel onde se encontra.

A equipa do sportinguista Fatawu Issahakuinformou em comunicado ter disparado o alarme do hotel pelas 14h30 locais e todos os ocupantes da unidade hoteleira tiveram de sair.

Os bombeiros foram chamados. Houve uma vistoria e em menos de uma hora o hotel foi considerado seguro, permitindo o regresso da comitiva do Gana.