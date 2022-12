Portugal e Brasil querem terceira vitória

Cinco vezes campeão do mundo, o Brasil vai procurar manter uma prestação sem falhas no Campeonato do Qatar, quando enfrentar os Camarões esta sexta-feira.

Na ausência do lesionado Neymar, os brasileiros derrotaram a Suíça por 1-0, graças a um golo tardio de Casemiro. Duas vitórias em dois jogos significam que o Brasil já está classificado para os oitavos-de-final.

Com apenas um ponto, os camarões têm de vencer no Estádio Lusail e esperar pelo resultado entre a Sérvia e a Suíça. Andre Onana está fora da partida, o jogador foi mandado para casa por razões disciplinares.

E esta sexta-feira também entra em campo o grupo H. É o tudo ou nada para o Uruguai, que tem de vencer o Gana se quiser avançar para os oitavos. Jogadores como Luis Suarez, Edinson Cavani e Darwin Nunez chegaram com grandes expetativas mas ainda não se fizeram notar.

Quanto ao Gana, esta partida é uma repetição dos quartos-de-final de 2010, quando perderam com uma grande penalidade de última hora.

No Grupo H, três equipas ainda se podem qualificar. Portugal já está nos "oitavos". Venceu os dois primeiros jogos e agora vai enfrentar a Coreia do Sul, no estádio Education City. É um dia em aberto neste Campeonato do Mundo da FIFA.