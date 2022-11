Alemanha tenta fugir à eliminação no Mundial do Qatar

É o tudo ou nada para a Alemanha esta quinta-feira, no Mundial do Qatar. A seleção germânica precisa de ganhar à Costa Rica e se a Espanha vencer o Japão garante a passagem à fase seguinte. Se os nipónicos empatarem ou vencerem, será a diferença de golos a decidir se os alemães continuam em prova.

A Espanha só depende de si para conseguir o apuramento. Com 4 pontos, uma vitória ou empate bastam para os espanhóis passarem à fase a eliminar. A derrota também pode servir se a Costa Rica não ganhar à Alemanha e a diferença de golos for superior à dos germânicos.

A Espanha lidera o grupo E, com mais um ponto que o Japão e a Costa Rica. Em último lugar está a Alemanha, que perdeu com o Japão e empatou com a Espanha.

Os jogos do grupo F também se realizam esta quinta-feira, com destaque para o Croácia-Bélgica. A equipa de Zlatko Dalic precisa de apenas um ponto para se apurar, mas a Bélgica precisa vencer se quiser garantir uma vaga nos oitavos de final. A seleção croata, diz o correspondente da Euronews, "parece bastante confiante", apesar do facto de a Bélgica estar em 2º lugar no ranking FIFA.

A seleção marroquina é uma das equipas que se tem destacado neste Mundial. Depois de ter vencido a Bélgica só precisa de um ponto contra o Canadá.