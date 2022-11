Noite de grandes emoções no Mundial do Qatar, França manteve a liderança do grupo D, apesar de ter perdido por 1-0 para a Tunísia, com um golo de Wabi Khazri, o que não chegou aos tunisinos para seguir em prova já que a Austrália venceu a Dinamarca, com um remate certeiro de Mathew Leckie. Os Socceroos qualificam-se para os oitavos de final, algo que não acontecia desde 2006.

No grupo C, aArgentina bateu a Polónia, por 2-0, na terceira jornada. Ambas as seleções avançam para os oitavos de final. Os argentinos terminam a fase de grupos em primeiro com seis pontos. A Polónia, em segundo, com quatro.

Má sorte para oMéxico que venceu a Arábia Saudita, por dois um, mas que fica pelo caminho. Termina com os mesmos quatro pontos que os polacos mas precisava, e dado o resultado, de mais um golo para seguir em frente.