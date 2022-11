Duelo de goleadores no Mundial

Nesta quarta-feira, no Campeonato do Mundo de Futebol, a Argentina enfrenta a Polónia e vai à procura da segunda vitória consecutiva que significa a liderança do Grupo C e a passagem aos oitavos de final. A Polónia, é líder do grupo e precisa apenas de um empate para seguir em frente.

A partida também fica marcada pelo duelo dos capitães Lionel Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro, e Robert Lewandowski, considerado o melhor jogador pela FIFA nos últimos dois anos.

No outro jogo do grupo, Arábia Saudita e México defrontam-se pela primeira vez num campeonato do mundo e entram em campo ainda com esperança de apuramento. Mas as duas seleções dependem do resultado do encontro entre a Argentina e Polónia

NoGrupo D será uma grande dia para a Dinamarca, que deve vencer a Austrália se quiser ter alguma hipótese de se classificar para a fase das eliminatórias do campeonato do mundo de futebol. Os Socceroos, por seu lado, podem dar-se ao luxo de empatar, desde que a Tunísia não vença a França. Os “Les Bleus” já garantiram a próxima fase, depois dos dois golos de Kylian Mbappé contra os dinamarqueses no sábado.