Portugal, Suíça, Marrocos e Espanha disputam últimos dois lugares nos "quartos"

Portugal joga com a Suíça por um lugar nos quartos de final do Mundial do Qatar, mas antes é Espanha a enfrentar Marrocos, no outro jogo desta terça-feira. Destes jogos vão sair as últimas duas do lote de oito equipas que vão disputar a próxima fase.

Espanha entra em campo depois da derrota sofrida face ao Japão e decidida a apagar a imagem deixada com esse resultado. O treinador Luis Enrique disse que o resultado com o Japão é agora o menos importante e que o estilo de jogo dos espanhóis não irá mudar face à seleção marroqiuina. O Espanha-Marrocos joga-se às 15 e o Portugal-Suíça às 19, pela hora portuguesa.

Como sempre, os olhos estão voltados para Cristiano Ronaldo, à medida que Portugal se prepara para enfrentar a Suíça nos últimos oitavos do Mundial aqui no Qatar.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Ronaldo ainda não encontrou espaço para brilhar na competição. Vai poder fazê-lo frente a uma nação que não chega aos quartos-de-final desde 1954.

Quanto ao aos suíços, o antigo médio do Liverpool e Bayern de Munique, Xherdan Shaqiri, tem sido o motor da equipa, marcando na enorme vitória contra a Sérvia, no início da semana.

O jogador já fez vários elogios a Cristiano Ronaldo, dizendo que "não o devem riscar" em tom de aviso para o resto dos companheiros de equipa. O vencedor do Portugal-Suíça vai enfrentar quem ganhar - horas antes - o Espanha - Marrocos.