Hungria retira limite ao preço dos combustíveis

A Hungria retirou os limites de preços da gasolina devido à escassez no país,

A ação ocorre após as críticas do gigante húngaro da energia MOL.

O Governo de Viktor Orbán justifica que a culpa é das sanções que a União Europeia impôs à Rússia por causa da invasão da Ucrânia.

"Dois dias após as sanções petrolíferas à Rússia, o Governo (húngaro) abolirá o limite máximo do preço da gasolina por sugestão da MOL", anunciou o porta-voz do Executivo, Gergely Gulyas.

No entanto, não será bem assim, como explica o correspondente da euronews em Bruxelas Sándor Zsíros: "Não é verdade que o Governo teve de abolir o limite máximo do preço da gasolina devido às sanções da União Europeia, porque o embargo petrolífero russo não se aplica à Hungria."

Segundo a Associação húngara de Estações de Serviço Independentes, o limite de preços imposto pelo Governo para combustíveis para veículos, em novembro de 2021, fez com que as empresas estrangeiras reduzissem os carregamentos de combustível para a Hungria.