Corredor energético de hidrogénio verde H2Med em discussão na Cimeira Euromediterrânica

O hidrogénio domina as conversações da IX Cimeira Euromediterrânica, que decorre em Alicante. À margem do encontro, os líderes de Espanha, França e Portugal acertaram os últimos pormenores do projeto de gasoduto H2Med, entre Barcelona e Marselha, com o sinal verde da Comissão Europeia. Os custos da infraestrutura rondam os 2.500 milhões de euros - revelou o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez.

Ao garantir 10% do consumo anual da UE, o projeto lançado em Espanha vai reforçar a autonomia energética do bloco europeu. Para além do corredor entre Barcelona e Marselha, o H2Med vai incluir uma ligação energética entre a cidade portuguesa de Celorico da Beira e Zamora.