Portugal perde com Marrocos e é eliminado do Campeonato do Mundo

Portugal despediu-se do Campeonato do Mundo com uma derrota pela margem mínima frente a Marrocos. Youssef En-Nesyri foi o autor do tento solitário do encontro e fez dos "Leões do Atlas" a primeira equipa africana a atingir as meias finais do principal torneio do futebol mundial.

A equipa treinada por Walid Regragui voltou a impressionar pela solidez defensiva (tem apenas um golo sofrido no mundial e até foi um golo na própria baiza) e das poucas oportunidade que Portugal teve para rematar à baliza, Bono disse sempre presente.

O guarda-redes de 31 anos tem sido uma das principais figuras da competição no Qatar e brilhou com uma das melhores defesas do torneio, tirando um golo a João Félix já na reta final do encontro. Sem surpresa, foi eleito como o melhor jogador em campo.

Marrocos fica agora a aguardar pelo vencedor do França-Inglaterra e mantém vivo o sonho.