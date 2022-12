Qatar estraga festa de muitos marroquinos

A presença da seleção nacional nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Futebol provocou uma enchente de marroquinos no Qatar. Todos querem assistir ao jogo com a França. Mas agora, para muitos, o sentimento é de frustração, depois do cancelamento de sete dos 30 voos previstos para esta quarta-feira.

O cancelamento deve-se às restrições impostas pelas autoridades do Qatar, que não ficaram satisfeitas com a chegada de milhares de adeptos marroquinos sem bilhete para a semifinal.

O preço dos bilhetes, cerca de 450 euros de ida e volta, será devolvido aos adeptos que não puderam viajar.