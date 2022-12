Portugal não quer seguir o caminho do Brasil e ter de deixar o Mundial do Qatar. Para reduzir os riscos ao máximo, a seleção de Fernando Santos está a treinar minuciosamente com o objetivo de derrotar Marrocos, este sábado, nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol.

Portugal e Marrocos jogam este sábado às 15:00 de Lisboapor um lugar na meias-finais, às 19:00 há o França e Inglaterra.

Os franceses, campeões mundiais reinantes, confiam na boa forma da sua estrela Mbappé. Conseguir detê-lo será um dos principais objetivos da seleção inglesa.

"França continua os preparativos finais para enfrentar a Inglaterra na luta por um lugar nas meias-finais do Campeonato do Mundo da FIFA.

Kylian Mbappe vai voltar ao terreno de jogo e espera poder somar mais golos à sua impressionante contagem de 5 golos até ao momento.

Falando de impressionante, a Inglaterra também regista uma forte campanha no Campeonato do Mundo, marcou 12 golos e sofreu apenas dois.

Depois de ter chegado à final do Euro 2020, a Inglaterra tem agora a hipótese de carimbar o passaporte para as meias-finais do mundial... mas pela frente tem França, a atual campeã do mundo," Sam Ashoo, Euronews, Doha, Qatar.