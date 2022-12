França e Marrocos discutem lugar na final com a Argentina

França e Marrocos decidem esta quarta-feira quem irá defrontar a Argentina na final do Campeonato do Mundo e mantém vivo o sonho de levantar o troféu mais cobiçado do futebol mundial no próximo domingo.

A equipa francesa procura tornar-se na primeira seleção a revalidar o título mundial desde o Brasil de 1962 e apresenta-se como a favorita. Não só pelo estatuto de campeã do mundo, mas também pelo histórico frente à equipa marroquina.

Nos cinco amigáveis disputados, a equipa gaulesa nunca conheceu o sabor da derrota. Venceu por três vezes, registando-se ainda dois empates.

A seleção marroquina, no entanto, tem vindo a derrubar favorito (Bélgica, Espanha e Portugal que o digam) atrás de favorito no Qatar e tem-no feito graças a uma defesa de betão. Ainda só sofreram um golo no Qatar, do Canadá, e nem por isso os canadianos se podem gabar da proeza: tratou-se de um autogolo marroquino. Nem Espanha, no desempate por penaltis, conseguiu bater Bono.

O lugar na história já ficou garantido quando se tornou na primeira equipa africana a chegar às meias-finais, mas os "Leões do Atlas" querem mostrar ao mundo que ainda não acabaram de escrever uma das mais belas histórias do futebol moderno.