Mau tempo fustiga Europa

Ainda não chegou, oficialmente, mas o inverno já se faz anunciar na Europa.

O mau tempo tem fustigado o Velho Continente, nos últimos dias e prevê-se o agravamento da situação com alguns países a emitiram alertas.

No Reino Unido, as temperaturas desceram, abruptamente para -15.° celsius em algumas partes da Escócia.

A neve e o gelo levaram ao encerramento de estradas e caminhos-de-ferro, com muitos serviços a serem cancelados ou adiados um pouco por toda a Grã-Bretanha.

Também a Polónia se encontra debaixo de um manto branco. As autoridades reportaram inúmeros acidentes rodoviários em todo o país. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas poderão descer para -20.°C nas terras altas.

Na Estónia, uma forte tempestade de neve deixou milhares de habitações sem eletricidade, em especial nas ilhas de Saremaa e Hiiumaa.

Os voos entre o território continental e as ilhas foram interrompidos devido às condições adversas... Também os comboios foram afetados. Muitas das composições não chegaram a sair, esta segunda-feira, das estações.

Na Bósnia-Herzegovina e Croácia, a forte precipitação dos últimos dias levou a cheias e enxurradas. Um cenário semelhante ao que se viveu em Portugal, na última semana.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou, esta segunda-feira, 14 distritos sob aviso laranja devido à forte chuva.

“Iremos agora assistir a um maior incremento de ocorrências para o sul do país, sendo que é esperada uma madrugada com maior intensificação da precipitação e do vento para todo o centro sul do continente, sobretudo nas zonas mais urbanas da região de Lisboa e de Setúbal”, sublinhou o comandante Pedro Araújo da ANEPC.

A Proteção Civil alertou hoje para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) devido às previsões de chuva persistente e forte.

Por sua vez, nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, onde hoje de manhã ocorreu um agravamento do estado do tempo, a situação vai melhorar e durante a tarde será analisada a possibilidade de desagravar o nível de alerta laranja.

Por sua vez, o IPMA colocou hoje e terça-feira 14 distritos sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada.

Sob aviso laranja estão os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Portalegre e Braga.