Vídeo. Nevão raro em plena primavera atinge Moscovo

Neve intensa atingiu Moscovo durante a noite de segunda-feira, provocando a queda de árvores e perturbações no trânsito.
Mais de 200 árvores carregadas de neve tombaram, danificando carros e linhas elétricas, indicaram as autoridades municipais. Vários comboios e mais de 50 voos sofreram atrasos.
Moscovo registou um novo recorde de espessura da neve em 27 de abril, com o manto a atingir 12 centímetros.
As condições extremas devem-se a um ciclone báltico profundo, cujo centro se deslocou para norte da parte europeia da Rússia.
Segundo as previsões, a neve deverá continuar a cair até terça-feira à noite na capital russa, trazendo em três dias a quantidade de precipitação típica de um mês.