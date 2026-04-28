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Uma mulher passeia com os cães por uma alameda coberta de neve em Moscovo, Rússia, segunda-feira, 27 de abril de 2026
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Vídeo. Nevão raro em plena primavera atinge Moscovo

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Uma rara queda de neve primaveril cobre Moscovo, obriga ao cancelamento de voos e derruba árvores. O Centro Meteorológico russo declarou alerta laranja na capital até terça-feira de manhã.

Neve intensa atingiu Moscovo durante a noite de segunda-feira, provocando a queda de árvores e perturbações no trânsito.

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Mais de 200 árvores carregadas de neve tombaram, danificando carros e linhas elétricas, indicaram as autoridades municipais. Vários comboios e mais de 50 voos sofreram atrasos.

Moscovo registou um novo recorde de espessura da neve em 27 de abril, com o manto a atingir 12 centímetros.

As condições extremas devem-se a um ciclone báltico profundo, cujo centro se deslocou para norte da parte europeia da Rússia.

Segundo as previsões, a neve deverá continuar a cair até terça-feira à noite na capital russa, trazendo em três dias a quantidade de precipitação típica de um mês.

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