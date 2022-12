Três crianças mortas em lago gelado

Três crianças, com idades entre os 8 e os 11 anos, perderam a vida depois de cairem num lago gelado na localidade de Solihull, no centro de Inglaterra.

Um grupo de 4 crianças jogava na superfície gelada do lago quando o gelo cedeu.

Testemunhas no local e polícias resgataram rapidamente as crianças, mas as equipas médicas que as receberam num hospital das proximidades não conseguiram reanimar três delas.

A quarta, de 6 anos de idade, encontra-se hospitalizada em estado crítico.