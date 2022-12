Argentina vence e convence rumo à final do Campeonato do Mundo

A Argentina impôs-se categoricamente à Croácia por 3-0 e carimbou o passaporte para a final do Campeonato do Mundo. Lionel Messi abriu o ativo de penálti aos 34 minutos e Julián Álvarez aumentou a vantagem dos sul-americanos cinco minutos depois. Após o descanso, o atacante do Manchester City bisou e estabeleceu o resultado final.

A seleção argentina persegue o terceiro título mundial para juntar aos troféus conquistados em 1978, a jogar em casa, e 1986, na consagração de Diego Armando Maradona.

Com o golo marcado frente aos croatas, Lionel Messi igualou Kylian Mbappé na liderança dos melhores marcadores, com 5 golos cada. Com a assistência para o segundo golo de Álvarez, Messi mostrou que é provavelmente o mais forte candidato ao prémio de melhor jogador do torneio.

A bola está agora do lado de Mbappé, que esta quarta-feira tenta marcar duelo com o argentino no maior palco do futebol mundial. Para isso, no entanto, terá de fazer o que ainda ninguém conseguiu no Qatar: derrotar Marrocos.