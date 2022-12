Navio de guerra tailandês afundou-se devido ao mau tempo

Um navio da marinha tailandesa afundou-se no Golfo da Tailândia.

Navios e helicópteros tentavam esta segunda-feira resgatar os marinheiros da água. A meio da manhã, 75 marinheiros tinham sido resgatados e 31 continuavam na água.

Os ventos fortes que têm soprado na região onde se encontrava o navio - a 20 milhas de Bangsaphan - atingiram o sistema elétrico do HTMS Sukhothai.

Foram enviadas três fragatas e dois helicópteros com máquinas móveis de bombeamento para tentar ajudar o navio, mas não conseguiram e a perda de potência fez com que o navio se afundasse.

Enquanto o norte e o centro da Tailândia gelam com as baixas temperaturas, o extremo sul do país tem sofrido tempestades e inundações nos últimos dias.