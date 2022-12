Biden diz a Zelenskyy que a Ucrânia "nunca estará sozinha"

"É uma honra estar do seu lado." Foi com estas palavras que o presidente dos EUA acolheu hoje calorosamente o homólogo ucraniano à chegada à Casa Branca, em Washington.

Após um encontro à porta fechada com o homólogo, Joe Biden prometeu continuar a reforçar a capacidade militar da Ucrânia e disse que o país "nunca estará sozinho."

Numa conferência de imprensa após o encontro elogiou ainda a "determinação" do povo ucraniano para decidir o próprio destino.

"O presidente russo está a tentar usar o inverno como arma, mas o povo ucraniano continua a inspirar o mundo. Digo isso com toda a sinceridade. Não só nos inspram, como inspiram o mundo inteiro com a coragem e com a forma como escolheram a resiliência e determinação para o futuro", insistiu Biden.

Essa resiliência tem um preço, que os EUA também estão dispostos a pagar.

Biden confirmou a ajuda militar de cerca de dois mil milhões de dólares à Ucrânia que inclui pela primeira vez o sistema de defesa antiaérea Patriot.