Guerra na Ucrânia e ambiente marcam cultura em 2022

A Ucrânia e a sua cultura duramente atingidas pela guerra; o regresso do público às grandes exposições e concertos; e as obras de arte dos maiores museus visados pelos ambientalistas...

Um olhar retrospetivo sobre o ano cultural de 2022 cheio de eventos que vão além do simples enquadramento artístico.

A cultura foi um dos primeiros alvos e vítimas da invasão russa da Ucrânia a partir de 24 de fevereiro, mas não se pode matar a arte e a música. Apenas duas semanas após o início da guerra, a Orquestra Clássica de Kiev ofereceu à população ucraniana um concerto de esperança, na Praça Maidan, no coração da capital.

Na primavera, na Bienal de Arte de Veneza, "Esta é a Ucrânia: Defendendo a Liberdade", apresentou uma exposição artística com várias obras dos maiores artistas contemporâneos do planeta, mobilizados contra a guerra...

Artistas como Nikita Kadan estiveram presentes para dar o seu testemunho: "Este trabalho contém provas materiais como, por exemplo, fragmentos de mísseis russos e fragmentos de edifícios em ruínas de Kiev".

Na capital da Ucrânia, em maio, a estrela de rock irlandesa Bono elogiou a luta ucraniana pela "liberdade". Durante um concerto numa estação de metro no centro de Kiev, o vocalista dos U2 rezou, também, "pela paz".

Os maiores artistas do mundo puseram-se ao lado da Ucrânia, e em novembro, foi Banksy que se notabilizou nos subúrbios de Kiev. Produziu uma série de graffiti muito ao seu estilo... uma visão poética e política desta guerra.

E a edição do Festival Eurovisão da Canção de 2022 foi arrebatada pela canção "Stefania"da Kalush Orchestra, da Ucrânia.

A banda tem feito uma digressão pela Europa, incluindo o festival de Glastonbury, no Reino Unido.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy enviou uma mensagem aos festivaleiros, felizes por estarem juntos, em especial após as restrições anteriormente impostas para combater a pandemia da pandemia da Covid-19.

A próxima edição da Eurovisão é realizada na Grã-Bretanha, por causa da guerra na Ucrânia.

E foi inevitavelmente em Londres, no Hyde Park, que os avós ou T-REX of Rock celebraram o 60º aniversário, sem Charlie Watts que morreu no ano passado, mas com Mick Jagger e Keith Richards visivelmente em grande forma, apesar de se aproximarem dos 80 anos. Satisfaction!

Um dos destaques deste ano cultural é também o ativismo climático que tem afetado muitos museus na Europa e em todo o mundo.

Do Museu do Prado, em Madrid, à National Gallery, em Londres, de Goya a Klimt, passando por Van Gogh ou Andy Warhol, as obras dos maiores artistas foram simbolicamente manchadas com tinta ou sopa.

Na encruzilhada do acontecimento e da desobediência civil, este vandalismo não violento é realizado por pessoas frequentemente muito jovens que denunciam o aquecimento global e a inação dos Governos.

Este ano foi, também, marcado por uma aceleração do reconhecimento do roubo de muitas obras de arte por antigas potências coloniais de todo o mundo.

A Alemanha vai proceder a devoluções ao Benim e à Nigéria, em 2023.

É também provável que em breve surja um caso no Museu Britânico com a Pedra da Roseta, atualmente em exposição em Londres, para marcar uma das datas mais significativas na Egiptologia - 200 anos após o estudioso francês Champollion ter finalmente decifrado o seu código e decifrado hieróglifos.

Até agora, o Egito não fez qualquer pedido oficial.

A Grécia, por outro lado, exigiu a devolução dos frisos do Pártenon da Acrópole, roubados no início do século XIX.

As conversações secretas entre Londres e Atenas começaram no ano passado. Ambos anunciaram, no início de dezembro, uma possível devolução dos tesouros helénicos...

E terminamos este ano decididamente político e cultural com a atuação de JR, perante as Nações Unidas em Nova Iorque, abraçando a causa das mulheres iranianas que cortaram o cabelo em protesto após o assassinato de Mahsa Amini, no final do verão...