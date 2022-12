Milhares de migrantes aguardam a decisão do Supremo dos EUA

Com a vida em suspenso, milhares e milhares de migrantes esperam uma só resposta ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Do lado mexicano, aguardam a decisão do Supremo Tribunal norte-americano, que está na iminência de anunciar o fim ou não do chamado Título 42.

A cidade de El Paso já declarou o estado de emergência. Rafael Garcia Padre mexicano

Trata-se da disposição de saúde pública imposta durante o mandato de Donald Trump, que permite a expulsão automática de migrantes devido à pandemia de Covid-19.

Em cidades como Tijuana ou Ciudad Juárez, os abrigos estão saturados. Do lado americano, receia-se que a afluência extravase os recursos das autoridades.

"A cidade de El Paso já declarou o estado de emergência. Estimam que possam vir a receber 6 mil pessoas por dia, quando neste momento são cerca de 1500. Espero que os responsáveis consigam decidir alguma coisa. Entretanto, aqui fazemos o que podemos", refere o padreRafael Garcia.

Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador - são várias as proveniências destes migrantes. Já o ponto de chegada é incerto.