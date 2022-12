Netanyahu fecha acordo para novo governo

Após 15 anos no poder e enfrentando processos de corrupção, Benjamin Netanyahu conseguiu formar um novo governo em Israel. Isso mesmo foi comunicado ao presidente Isaac Herzog.

Netanyahu vai então dirigir aquele que será o executivo mais à direita de sempre neste país, estabelecendo uma coligação com partidos ultraortodoxos e da extrema-direita. Entre eles encontra-se o chamado "Sionismo Religioso", uma formação abertamente antiárabe e homofóbica.

O processo de negociação de pastas, depois da vitória nas eleições legislativas de 1 de novembro, foi muito mais demorado do que o previsto inicialmente, o que lança várias especulações sobre a distribuição de ministérios estratégicos e as cedências efetuadas.

A expansão de colonatos naCisjordânia e o reforço de poderes do parlamento, no sentido de reverter decisões do Supremo Tribunal, são alguns dos principais receios da oposição.