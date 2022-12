Homens vão poder competir na Natação Artística nos JO de 2024

Pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, os homens poderão competir na natação artística.

O Comité Olímpico Internacional (COI) já deu luz verde.

A natação artística, conhecida como natação sincronizada até 2017, está nos Jogos Olímpicos desde 1984 mas esta será a primeira vez em que nadadores masculinos poderão competir.

A disciplina já era aberta a homens nos Campeonatos Mundiais desde 2015.

No evento inaugural, em Kazan, Rússia, a medalha de ouro do duo misto foi para os Estados Unidos, com Bill May e Christina Jones.

No Campeonato Mundial de 2022 em Budapeste, A prova mista foi ganho pelos italianos Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero num concurso de 13 nações.