Suspeito do ataque em Paris acusado de homicídio

O suspeito do ataque de sexta-feira em Paris foi presente a um juiz de instrução e foi acusado de homicídio e tentativa de homicídio por motivos de raça, de etnia, de nação e de religião. Segundo as informações avançadas pela agência France Press, o maquinista reformado, de 69 anos, foi também indiciado por aquisição e posse não autorizada de arma e ficou em prisão preventiva.

Esta segunda-feira, milhares de pessoas participaram numa marcha silenciosa que passou pelo centro de Paris em memória das três vítimas mortais do tiroteio. Ao contrário do que aconteceu no fim de semana, desta vez não houve registo de confrontos com a polícia.

O ataque provocou uma forte condenação da comunidade curda, que fala num ato "terrorista" e aponta responsabilidades à Turquia. Ancara recusa as acusações e denuncia uma propaganda contra o país em França depois da morte dos três curdos. Ancara também censura Paris por ter permitido aos apoiantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) manifestarem-se nas ruas da capital, com alguns dos cartazes a referir-se a ligações entre a Turquia e o atirador francês.