Mensagens de tributo a Pelé

O mundo lamenta a morte de Pelé. Nas redes sociais proliferam as mensagens de pesar e as homenagens ao "Rei" do futebol mundial.

A Confederação Brasileira de Futebol publicou uma imagem do tricampeão mundial, no Twitter, onde afirma que Edson Arantes do Nascimento é eterno...

No Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia com o astro brasileiro. O internacional português transmitiu os "profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família " de Pelé e recordou o carinho recíproco entre ambos.

Também o ponta de lança francês Kylian Mbappé prestou homenagem ao rei, sublinhando que o seu legado nunca será esquecido.

O presidente gaulês prestou tributo a Pelé. Emmanuel Macron escreveu (em francês e em português) "O jogo. O Rei. A Eternidade."

Também Lula da Silva já se pronunciou sobre o desaparecimento do tricampeão. O presidente eleito do Brasil agradeceu a Pelé e afirmou que foram poucos os que levaram o nome do país tão longe.

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte de Pelé, "o extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas." No comunicado, publicado no portal da Presidência da República, o chefe de Estado de Portugal "apresenta as mais sentidas condolências ao povo brasileiro" e recorda que "Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo."